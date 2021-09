Ator da série 'A Guerra dos Tronos' conquista medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos

Krysten Coombs conquistou este domingo a medalha de bronze nos individuais de badminton nos Jogos Paralímpicos de Tóquio'2020 na categoria SH6, ao bater no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares o brasileiro Vítor Gonçalves Tavares, pelos parciais 12-21, 21-10 e 21-16.





Para além do sucesso com raquete e volante na mão, Krysten Coombs é também um reconhecido ator, não tivesse ele participado numa das séries mais famosas de todos os tempos 'A Guerra dos Tronos', vendo Peter Dinklage como uma fonte de inspiração. Os dois atuaram juntos na série 'GoT'."Gostava de pensar que estou na mesma posição [que Peter Dinklage]. Espero podes inspirar lá em casa todas as crianças com acondroplasia e outros tipos de nanismo, mostrar-lhes que existe uma vida pela frente e que podemos ser bem sucedidos", começou por dizer o atleta paralímpico, em declarações citadas pela imprensa britânica."Isto é o pináculo. Eu sei que sou um lutador e uma pessoa forte. Simplesmente mentalizei-me que era capaz e fui em frente", concluiu.