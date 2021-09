Beatriz Monteiro estreia-se com vitória no badminton

Beatriz Monteiro entrou com o pé direito na competição de badminton. Em estreia nos Jogos Paralímpicos, a jogadora de apenas 15 anos levou a melhor sobre a holandesa, Megan Hollander, vencendo o encontro da 1ª jornada por 2-0, com parciais de 21-12 e 21-19.





Perante a número 6 do ranking mundial, Beatriz Monteiro, que se tornou na atleta mais jovem a representar Portugal nos Jogos Paralímpicos, entrou forte no primeiro set, chegando facilmente a uma vantagem de 10 pontos. No segundo parcial, Beatriz chegou a estar na frente com uma diferença de sete pontos (19-12) e, apesar de ter visto Hollander reduzir para 19-18, conseguiu depois segurar a vitória.Com este resultado, a jogadora portuguesa entrou da melhor forma no grupo C do torneio singulares SU5, antes de enfrentar esta quinta-feira a chinesa, Qiuxia Yang, atual número 1 do ranking no badminton.Após a estreia triunfante, Beatriz Monteiro mostrou-se orgulhosa, confessando que conseguiu um "nervosismo inicial". "Significou muito para mim, porque sabia que, ganhando este jogo, teria muito mais hipóteses de passar aos quartos-de-final. Com 15 anos, conseguir chegar a essa fase seria um orgulho tremendo. Já conhecia a adversária de jogos passados e estudei bem o que podia melhorar frente à Hollander. Estava muito ansiosa. Queria muito entrar em competição e que este dia chegasse. Esta vitória foi um momento de ouro", destacou.