Bernardo Vieira sétimo no contrarrelógio C1 nos Mundiais de paraciclismo

O português Bernardo Vieira foi esta quinta-feira sétimo classificado na prova de contrarrelógio da classe C1 dos Mundiais de ciclismo adaptado de estrada, em Dumfries, na Escócia, país que acolhe o Campeonato do Mundo das várias disciplinas da modalidade.

Vieira completou os 17 quilómetros em 27.25 minutos, conseguindo um dos melhores resultados até aqui em solo escocês, numa prova dominada pelo espanhol Ricardo Ten.

O espanhol bateu o alemão Michael Teuber pelo ouro, com o norte-americano Aaron Keith a ficar em terceiro.

"Tínhamos o objetivo de fazer ainda melhor, mas sabíamos que era muito difícil, e foi um bom resultado", defendeu o selecionador de ciclismo adaptado de estrada, José Marques, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Na classe C2, Telmo Pinão foi 19.º, numa prova em que não é especialista, acabando longe do campeão do mundo, o francês Alexandre Leauté, com o australiano Darren Hicks em segundo e o belga Ewoud Vromant em terceiro.

O luso "ressentiu-se um pouco da lesão no joelho" que o tem afetado nos últimos meses e, por isso, acabou por se resguardar para a prova de fundo.

No paraciclismo, os dois portugueses voltam à estrada no sábado, para a corrida de fundo das respetivas classes, com Flávio Pacheco e Luís Costa em prova na sexta-feira.