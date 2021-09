Boccia termina sem medalhas nos Jogos Paralímpicos

Portugal terminou a sua participação nas provas de boccia dos Jogos Paralímpicos de Tóquio sem qualquer medalha conquistada. Pela primeira vez desde que se estreou na competição da modalidade em 1984, nos Jogos de Nova Iorque, a Seleção Nacional fica sem qualquer elemento do boccia num dos lugares do pódio.





Nas provas deste sábado, as equipas de BC1/BC2 e pares mistos BC4 portuguesas tinham hipóteses de chegar às medalhas de bronze, mas acabaram por perder os respetivos encontros de atribuição do 3º lugar.Desde logo, a equipa de BC1/BC2, constituída por Nelson Fernandes, André Ramos, Cristina Gonçalves e Abílio Valente chegou à disputa da medalha de bronze após uma derrota (2-6) diante da China, nas meias-finais. No encontro seguinte, a equipa lusa saiu derrotada (3-4) no duelo com a seleção japonesa, falhando a conquista da medalha de bronze.Na competição de pares mistos BC4, a equipa portuguesa, formada por Carla Oliveira, Manuel Cruz e Pedro Clara, perdeu (2-4) contra Hong Kong, nas meias-finais da prova, sendo depois batida (1-5) pelo conjunto do Comité Paralímpico da Rússia, no duelo de atribuição do 3º lugar.Desta forma, ambas as equipas somam mais dois diplomas para a comitiva portuguesa nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, aumentando para 21 o número de diplomas assegurados. No total de participações em Jogos Paralímpicos, o boccia é a segunda modalidade com mais medalhas (26) conquistadas para Portugal, apenas superado pelo atletismo (54).