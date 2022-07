Bruno Rente: «A captação de novos talentos é fundamental»

Bruno Rente, presidente da Federação Equestre Portuguesa, partilhou com o nosso jornal as dificuldades sentidas ao longo do mandato, iniciado em 2020. "Na Federação Equestre Portuguesa assumimos o Desporto Adaptado como forte pilar da nossa atuação. Reparem que somos dos desportos que mais se entrega ao bem social pelo grande número de utilizadores da Equitação com fins terapêuticos que todos os dias se exercitam nas centenas de centros hípicos espalhados por todo o País e que estão capacitados para esta prática. Todavia, enfrentamos muitas limitações. Logo à partida, a captação de novos talentos é fundamental para a equitação adaptada, de forma a capitalizar atletas com potencial, que queiram evoluir. Neste quadrante, estamos a implementar um programa piloto coordenado com várias entidades e que seguramente vai atrair para o desporto adaptado mais atletas, visto que vai proporcionar mais informação e formação, bem como diminuir os custos associados a estes novos participantes. Pretendemos aumentar a nossa capacidade desportiva e performances em provas internacionais, onde para além de termos criado uma estrutura técnica de grande nível, celebramos um protocolo com a nossa congénere espanhola que nos apoiará não só na realização de provas internacionais, mas também ao nível da formação e na coordenação de ações relacionadas", concluiu o dirigente.