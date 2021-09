Campeão europeu Norberto Mourão em ação na estreia da paracanoagem

Portugal estreia-se na quinta-feira nos Jogos Tóquio'2020 em competições paralímpicas de canoagem, com a entrada em prova de Norberto Mourão, campeão europeu, e Alex Santos, num dia que marca o início das competições coletivas de boccia.

Depois de ter falhado por escassos segundos a qualificação para os Jogos Rio'2016, Norberto Mourão vai participar nas eliminatórias dos 200 metros da classe VL2, no Sea Forest Waterway, onde Alex Santos disputa as qualificações da classe KL1.

No Centro de Ginástica Ariake têm início as competições coletivas de boccia, nas quais estarão envolvidas três formações lusas: equipas BC1/BC2, pares BC3 e pares BC4.

O ciclista Telmo Pinão participa na prova de estrada das classes C1-C3, depois de ter sido oitavo na prova de perseguição, no ciclismo de pista, e 11.º no contrarrelógio.

No Centro Aquático de Tóquio, Daniel Videira estreia-se em competições paralímpicas, nadando as eliminatórias dos 400 metros livres S6, cuja final está agendada também para quinta-feira.

Beatriz Monteiro procura a segunda vitória no grupo C do torneio de badminton SU5, defrontando a chinesa Qiuxia Yang, líder do ranking mundial.

Após oito dias de competição, Portugal soma uma medalha de bronze, conseguida por Miguel Monteiro no lançamento do peso F40, e 12 diplomas.

- Quinta-feira, 2 setembro:

HORA LOCAL(Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA/CLASSE

09:07 (01:07) Daniel Videira Natação/400 m livres/S6 (eliminatória)

09:30 (01:30) Alex Santos Canoagem/KL1 (eliminatória)

09:30 (01:30) Equipa BC1/BC2 Boccia (fase grupos)

(Nelson Fernandes, André Ramos, Cristina Gonçalves e Abílio Valente)

09:30 (01:30) Pares BC4 Boccia (fase grupos)

(Pedro Clara, Manuel Cruz e Carla Oliveira)

09:48 (01:38) Telmo Pinão Ciclismo/Estrada/C1-3 (final)

11:15 (03:15) Norberto Mourão Canoagem/VL2 (eliminatórias)

11:25 (03:25) Pares BC3 Boccia (fase grupos)

(Avelino Andrade, Ana Sofia Costa e José Macedo)

14:40 (05:40) Beatriz Monteiro Badminton/SU5 (fase grupos)

14:25 (06:25) Pares BC4 Boccia (fase grupos)

(Pedro Clara, Manuel Cruz e Carla Oliveira)

14:25 (06:25) Equipa BC1/BC2 Boccia (fase grupos)

(Nelson Fernandes, André Ramos, Cristina Gonçalves e Abílio Valente)

16:20 (08:20) Pares BC3 Boccia (fase grupos)

(Avelino Andrade, Ana Sofia Costa e José Macedo)

17:00 (09:00) Daniel Videira Natação/400 m livres/S6 (final)



a) caso se qualifique