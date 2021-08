Carina Paim e Sandro Baessa apurados para finais dos 400 metros T20

Os atletas portugueses Carina Paim e Sandro Baessa garantiram esta segunda-feira presença nas finais dos 400 metros T20 (deficiência intelectual) dos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, ambos com marcas que ficaram aquém dos seus recordes nacionais.

No Estádio Olímpico de Tóquio, Carina Paim, vice-campeã europeia da especialidade e recordista nacional (57,26 segundos) correu a eliminatória em 59,43, e parte para a final com o quarto melhor tempo do conjunto das duas séries de apuramento.

Sandro Baessa, recordista nacional da distância (49,49) parte para a final, agendada para terça-feira, com a oitava melhor marca do conjunto das duas eliminatórias (49,56)

A final da prova masculina está marcada para terça-feira, às 19:11 locais (11:11 de Lisboa), enquanto a feminina deverá ter início às 20:38 locais (12:38 de Lisboa).