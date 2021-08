Carina Paim e Sandro Baessa nas finais do atletismo

No segundo dia de competição da delegação portuguesa nas provas de atletismo dos Jogos Paralímpicos, Sandro Baessa e Carina Paim conseguiram garantir a qualificação para as finais da categoria dos 400 metros T20 (deficiência intelectual).





Em estreia nos Jogos, o atleta, de 22 anos, entrou em ação na segunda eliminatória da competição masculina dos 400 metros, completando a distância ao fim de 49,86 segundos. Baessa não conseguiu superar o recorde pessoal, fixado na marca dos 49,49 segundos, mas acabou por garantir a ida à final em Tóquio com o 8º melhor registo das eliminatórias dos 400m.No que diz respeito à competição feminina, Carina Paim assegurou a presença na final com a quarta melhor marca das eliminatórias. A atleta do Sporting, que chegou a Tóquio'2020 como vice-campeã europeia, conseguiu um registo de 59,43 segundos, mais de dois segundos acima do seu recorde pessoal (57,29). Assim, Paim estreia-se em finais dos Jogos, após ter falhado a presença na corrida decisiva do Rio'2016.Após os respetivos apuramentos, tanto Sandro Baessa como Carina Paim mostraram-se orgulhosos pelas prestações desta segunda-feira e apontaram como objetivos melhorar as marcas nas finais."Senti-me bem na prova. Tive adversários extremamente fortes e dei o máximo para ficar na melhor classificação possível. Senti muito nervosismo no início mas, ao longo da prova, fui perdendo esse nervosismo. Parti um bocadinho lento, podia ter sido mais rápido, mas acabou por correr bem. O meu objetivo na final é fazer a melhor marca possível", sublinhou Baessa.Já Carina Paim, que ficou pelo 12º posto na sua participação nos últimos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, espera aproveitar a presença na final. "Saio satisfeita, porque levo um dos primeiros objetivos cumpridos, que passava pelo apuramento. Tinha outro objetivo que seria bater o recorde pessoal. Fiquei um bocadinho longe, só que na final será um novo dia. Aí terei mais uma hipótese de voltar a tentar", considerou a atleta, de 22 anos, antes de apontar à luta pela medalha de bronze: "O meu objetivo, tal como em todas as provas, é sempre lutar até ao fim. Posso lutar pela medalha de bronze. Tenho noção que as outras duas medalhas não estão tanto ao meu alcance. Mas nunca se sabe. Estaremos todas na mesma posição e passará por fazer o meu melhor."As finais das duas competições dos 400 metros T20 realizar-se-ão esta terça-feira. Sandro Baessa será o primeiro a entrar em prova, atuando no Estádio Olímpico de Tóquio a partir das 19h11 locais (11h11 em Portugal). Por sua vez, Carina Paim disputará a final decisiva às 20h30 na capital japonesa (12h38 em Portugal).