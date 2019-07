Carina Paim elogia ‘Campeões’

É já amanhã que estreia o filme ‘Campeões’, em Portugal, nos Cinemas NOS. A longa-metragem espanhola, que envolve uma equipa de basquetebol cujos jogadores são portadores de deficiência intelectual, fez furor no país vizinho, tendo inclusivamente arrecadado o prémio de Melhor Filme nos Prémios Goya. Por isso, também está a ser aguardada com ansiedade em Portugal.

Carina Paim, atleta paralímpica do Sporting, é uma de várias atletas que, a Record, elogia a criação da obra. "Foi uma ideia engraçada. Tanto para o público como para os atores com deficiência e também para os outros atletas do desporto adaptado. Permite também chamar quem está de fora para praticar desporto", referiu a atleta, que é a atual campeã europeia dos 400 metros T20 (deficiência intelectual) tanto ao ar livre – é detentora do recorde continental, com a marca de 57,29 segundos - como em pista coberta.

Precisamente pelos fatores que enunciou, Carina Paim tem "curiosidade para ver o filme", acreditando que qualquer promoção ao desporto adaptado é sempre fundamental e importante para lhe dar mais visibilidade. "É muito importante. As pessoas não têm conhecimento e assim podem começar a ver as coisas de outra maneira", explicou.