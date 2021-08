Carina Paim fica em 4º na final dos 400 metros T20

Carina Paim ficou apenas a uma posição de chegar às medalhas no atletismo. Na final feminina dos 400 metros T20, a atleta, de 22 anos, terminou na 4ª posição da tabela, tendo completado a prova em 58,83 segundos, um registo abaixo do que tinha apresentado (59,43) nas eliminatórias de qualificação.





Na prova decisiva, disputada sob forte chuva no Estádio Olímpico de Tóquio, o registo da atleta do Sporting foi somente superado pelos tempos da brasileira, Jardênia da Silva (57,43), a ucraniana, Yuliia Shuliar (56,18), e Breanna Clark, grande vencedora da corrida. A atleta norte-americana, de 26 anos, já tinha dado boas indicações nas eliminatórias e voltou a destacar-se ao garantir a medalha de ouro através de um novo recorde mundial, fixado em 55,18 segundos.Com este 4º lugar, Carina Paim garante a sua melhor prestação em Jogos Paralímpicos, depois de ter saído do Rio'2016 com o 12º posto na classificação. Agora, em Tóquio'2020, a atleta portuguesa, de 22 anos, alcança o seu primeiro diploma paralímpico, aumentando a conta da comitiva nacional em solo japonês.Ao fim do sétimo dia de competição, a Seleção Portuguesa leva uma medalha de bronze, conquistada por Miguel Monteiro, no lançamento do peso F40, e passa a somar ainda 10 diplomas paralímpicos, graças às prestações protagonizadas esta terça-feira por Luís Costa (ciclismo), Hélder Mestre, Sandro Baessa e Carina Paim (atletismo).