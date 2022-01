Carla Oliveira tem a estratégia na palma da mão

Primeiro estranha-se… depois entranha-se. Não se pode dizer que Carla Oliveira tenha morrido de amores pelo boccia logo à primeira vista, mas, depois de se ter deixado levar pelo lado estratega da modalidade e pelo próprio espirito competitivo, todas as dúvidas se transformaram num ‘casamento’ proveitoso. O facto de Carla ter sido diagnosticada com uma doença rara, que a colocou inevitavelmente numa cadeira de rodas aos 14 anos, poderia ter representado um entrave, mas não... representou, sim, uma virtude. Certo é que o nome (SuperAção) da atual campanha do CPP assenta-lhe como uma luva. “É preciso desconstruir a imagem de uma pessoa com deficiência. Temos de praticar desporto, não há desculpas. Assim se descobrem os talentos”, disse a atleta gaiense, de 33 anos, em conversa com o nosso jornal, dona de uma vitrina onde já constam inúmeras medalhas e o honroso diploma alcançado nos Jogos Paralímpicos de Tóquio’2020.