Começa a ação em Roterdão

Os Campeonatos Paralímpicos Europeus começam hoje em Roterdão, na Holanda, com a delegação portuguesa a competir em três modalidades logo no primeiro dia. O boccia inicia a fase de grupos individual e o judo discute as eliminatórias e, mais tarde, as finais. Já o ténis em cadeira de rodas compete em singulares e pares no período da tarde.

Portugal está representado por 26 atletas de seis modalidades – atletismo, badminton, boccia, ciclismo, judo e ténis em cadeira de rodas - que irão competir nos respetivos Campeonatos Europeus a decorrerem em simultâneo de até 20 de agosto. No total, a prova conta com 1.500 atletas de 45 países.