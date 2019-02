Comité Paralímpico Internacional retira suspensão à Rússia

O Comité Paralímpico Internacional vai retirar, "sob condições estritas", a suspensão imposta à Rússia em 2016, devido ao escândalo de doping institucionalizado no país, anunciou esta sexta-feira o organismo."Após 28 meses de suspensão, estamos convencidos que a suspensão não é necessária, porque a situação na Rússia mudou", justificou Andrew Parsons, presidente do Comité Paralímpico Internacional, em conferência de imprensa, em Bona, na Alemanha.O dirigente explicou que no período da suspensão, o Comité Paralímpico Russo adotou 69 medidas indispensáveis, razão pela qual irá levantar em 15 de março a suspensão, com várias condicionantes.A decisão surge já depois de a Agência Mundial Antidopagem (AMA) ter levantado a suspensão à agência russa, em setembro de 2018.Em 2016, o Comité Paralímpico tinha deixado claro que apenas retiraria a suspensão à Rússia se a AMA devolvesse a confiança à Agência Russa Antidopagem (RUSADA) e se a Rússia reconhecesse o relatório McLaren, que denunciou um esquema generalizado de doping no país, com conivência estatal.O segundo pressuposto não chegou a ser cumprido, com Andrew Parsons a indicar que, "provavelmente, a Rússia não aceitará o relatório", mas que o comité paralímpico optou por um "caminho comum" com o organismo russo.Em fevereiro de 2018, o Comité Olímpico Internacional (COI) já tinha levantado a suspensão ao Comité Olímpico Russo (ROC), três dias após o final dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang.