CPP lança prémio para fomentar investigação na área do desporto paralímpico

O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) quer fomentar a investigação na área do desporto paralímpico, tendo, para isso, criado o Prémio de Ciência e Inovação, anunciado esta segunda-feira, ao qual as candidaturas podem ser apresentadas até final do mês.

"O Prémio Ciência e Inovação no Desporto Paralímpico Allianz 2023 pretende reconhecer, anualmente, trabalhos científicos realizados no contexto das diversas temáticas das Ciências do Desporto, produzidos por investigadores na área do desporto para pessoas com deficiência", refere o CPP, em comunicado.

O organismo que tutela o desporto paralímpico e surdolímpico explica que a iniciativa tem como objetivo "fomentar a investigação na área do desporto paralímpico e irá atribuir um prémio monetário de 5.000 euros ao vencedor".

De acordo com o CPP, "podem concorrer ao prémio investigadores com vínculo a instituições de ensino superior ou centros de investigação sedeados em território nacional, bem como investigadores portugueses com vínculo a instituições de ensino superior ou centros de investigação estrangeiros".