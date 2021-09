Daniel Videira termina em 6º na final dos 400 metros livres S6

Na sua estreia em Jogos Paralímpicos, Daniel Videira alcançou a 6ª posição na final dos 400 metros livres S6. No Centro Aquático de Tóquio, o nadador, de 29 anos, terminou a prova decisiva em 5.24,92 minutos, obtendo a melhor classificação de um elemento da natação portuguesa em Tóquio'2020.





O nadador luso, que é 7º no ranking mundial da categoria S6, ficou aquém do recorde nacional da classe, que o próprio fixou em 5.17,72, no Campeonato da Europa de natação, em maio, mas acabou por somar o 13º diploma para a comitiva portuguesa nestes Jogos Paralímpicos.No final, o nadador natural de Lisboa mostrou-se contente pelo resultado, ainda que esperasse fazer uma melhor marca. "Saio muito satisfeito pela minha exibição. Cheguei à competição no 7º lugar do ranking e acabo por conseguir ficar na 6ª posição, o que me deixa satisfeito. A marca alcançada não foi a que pretendia. Acho que consigo fazer melhor. Mas foi bom. Um 6º lugar nos meus primeiros Jogos é sempre um resultado positivo. E é mais um diploma para Portugal, o que nos deixa bastante orgulhosos", assumiu.