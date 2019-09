David Grachat em sétimo nos Mundiais de Natação WPS

David Grachat esteve em destaque no quinto dia dos Mundiais de Natação paralímpicos (WPS) ao alcançar o sétimo lugar na final de 400 metros livres S9, com a marca de 4:24.07 minutos. Para lá chegar, o nadador, de 32 anos, tinha superado as eliminatórias com o sexto melhor tempo. O espanhol Jacobo Garrido acabou por vencer a medalha de ouro.Na mesma distância, Gino Caetano terminou em 12º com 4:33.21, enquanto Susana Veiga, no setor feminino, foi nona com 5:07.18. Já Daniel Videira foi 14º nos 50 metros livres S6 com a marca de 33.50 segundos. Marco Meneses foi 17º nos 100 metros livres S11 com 1:06.39.Nos primeiros dias de competição, já Daniel Videira, Susana Veiga e Marco Meneses terminaram em sexto as finais de 400 metros livres S6, 100 metros livres S9 e 100 metros costas S11, respetivamente. Também Gino Caetano já tinha terminado os 100 metros livres S9 em oitavo.