Dia Paralímpico em Castelo Branco a 17 de maio

A cidade de Castelo Branco vai receber no próximo dia 17 de maio o Dia Paralímpico 2019. O evento de caráter nacional e periodicidade anual vai decorrer na Devesa entre as 10:00 e as 16:00 horas com 12 modalidades disponíveis para experimentação gratuita e foi apresentado esta tarde no salão nobre da Câmara Municipal de Castelo Branco em conferência de imprensa com o Vice-Presidente da autarquia, José Augusto Alves, e o Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço.

José Augusto Alves referiu que "o emblema de Castelo Branco tem estado presente no desporto paralímpico" e destacou a intenção de que "todos os participantes possam vestir a camisola dos atletas com deficiência neste Dia Paralímpico". Já o Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço, realçou que o evento insere-se "na estratégia de sensibilização para a importância da prática desportiva em pessoas com deficiência", numa "ação de inclusão pelo desporto em que todos os participantes poderão ver através dos próprios atletas paralímpicos que é possível praticar desporto".

Andebol em Cadeira de Rodas, Atletismo, Badminton, Basquetebol em Cadeira de Rodas, Boccia, Ciclismo, Curling, Judo, Ténis de Mesa, Ténis em Cadeira de Rodas, Tiro e Tiro com Arco são os desportos presentes e abertos à

experimentação de todas as pessoas, com ou sem deficiência, sob a orientação de técnicos especializados e com o envolvimento dos atletas Carla Oliveira do Boccia, Mário Trindade do Atletismo e ainda Pedro Herdeiro do Snowboard.

A sessão de abertura oficial está agendada para as 10 horas do dia 17 de Maio no local das atividades e tem as presenças já confirmadas do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Luís Correia, e o Presidente do Instituto Nacional de Reabilitação, Humberto Santos, para além da natural presença do Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço.

O Dia Paralímpico Castelo Branco 2019 tem ainda no seu programa três iniciativas complementares agendadas para o dia anterior, 16 de maio. O Colóquio "Movimento Paralímpico" irá decorrer entre as 10:00 e as 13:00 horas no auditório da Biblioteca Municipal e já na parte da tarde, entre as 14:00 e as 17:00 horas, o Pavilhão Municipal recebe uma Ação de Formação destinada a estudantes do município. Também no dia 16 de maio será inaugurada uma exposição fotográfica sobre desporto paralímpico no átrio da Biblioteca Municipal que se manterá ativa até ao final do dia seguinte.