Diogo Cancela consegue terceiro mínimo para os Jogos Paralímpicos Paris'2024

Diogo Cancela conseguiu esta sexta-feira os mínimos nos 100 metros mariposa classe S8 para os Jogos Paralímpicos Paris'2024, ao efetuar a marca de 01.04,54 minutos em Eindhoven, nos Países Baixos.

O nadador do Louzan/Efapel, já com marcas de apuramento nos 200 metros estilos e nos 400 metros livres da classe S8, fez esta sexta-feira o terceiro mínimo paralímpico, um dia depois de ter batido o recorde do mundo dos 200 metros mariposa da classe S8, ao nadar em 02.15,50 minutos, uma distância que não integra o programa paralímpico.

O Eindhoven Qualification Meet 2023, que decorre até domingo, já 'rendeu' também um recorde nacional, de Francisca Martins, nos 200 metros livres, com a jovem de 20 anos a tornar-se na primeira portuguesa a nadar a distância abaixo dos dois minutos (1.59,88).