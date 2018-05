O embaixador do Japão, Jun Niimi, visitou ontem a sede do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), em Loures, que "teve como objetivo central o aprofundar de relações institucionais entre o CPP e o Japão no enquadramento da futura deslocação da delegação lusa aos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020", refere o organismo nacional em comunicado.