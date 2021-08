Emoção na aldeia

Depois de cerca de hora e meia de viagem de autocarro desde o centro de estágio de Fujisawa, foi com grande emoção que a Missão portuguesa chegou à Aldeia Paralímpica, última paragem antes de começar a participação nos Jogos de Tóquio.

Muitos dos 33 portugueses que estão no Japão são estreantes no evento, pelo que a chegada às instalações que albergam as delegações foi um momento vivido com muita emoção, onde as fotos e selfies não faltaram.

“O ambiente é brutal, é uma coisa única. Ainda dentro do autocarro e quando já estávamos perto de entrar na Aldeia Paralímpica, fiquei um pouco nervoso. E depois sentir este ambiente... só mesmo quem tem esta experiência sabe o que isso é. É um sonho estar aqui”, confessou o judoca Djibrilo Iafa, em declarações à assessoria do Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

A entrada na Aldeia Paralímpica obedeceu a determinados protocolos devido à pandemia, como a entrega de saliva para a realização de testes à Covid-19.

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio’2020 começam amanhã, com a cerimónia de abertura, sendo que a participação lusa inicia-se na quarta-feira, com a natação, cujos atletas foram, de resto, os primeiros a instalarem-se na Aldeia Paralímpica, que não conta ainda com os representantes da canoagem e badminton, que continuam nos respetivos centros de estágios, para além dos do ciclismo, que ficarão por Izu e Fuji.