Filme português sobre perseverança de atletas paralímpicos premiado nos EUA

O filme Persistência, de David Barros, foi premiado no festival internacional New York Film Awards, anunciou esta quinta-feira o Comité Paralímpico de Portugal (CPP), responsável pela produção do filme, protagonizado pelo nadador David Grachat e pelo treinador Carlos Mota.

Segundo o CPP, o filme "retrata a perseverança que os atletas de alto rendimento empenham na sua rotina de treinos diários com o objetivo de alcançarem o sucesso desportivo, no enquadramento dos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2021".

Persistência conquistou o prémio de melhor realização em super curta metragem do mês de outubro.