José Carlos Macedo e Cristina Gonçalves seguem com pleno de vitórias

No segundo dia de competição dos atletas portugueses no boccia, José Carlos Macedo e Cristina Gonçalves voltaram a destacar-se ao manterem um registo 100% vitorioso. Na 2ª jornada da fase de grupos, o atleta de Braga derrotou (4-3) o sul-coreano Hansoo Kim, na classe de BC3, obtendo o triunfo com um 3-0 no último parcial do duelo. Na categoria BC2, Cristina fechou o dia com um triunfo, por 8-3, sobre Diana Tsyplina (Comité Paralímpico Russo). Os dois portugueses levam duas vitórias em outras tantas jornadas da fase de grupos e alimentam a chance de apuramento para a próxima fase.





Ainda neste domingo, André Ramos garantiu outro triunfo para as cores nacionais e de forma expressiva, na categoria BC1. O atleta, de 25 anos, superiorizou-se no encontro (11-0) frente ao eslovaco, Tomas Kral, alcançando a primeira vitória nestes Jogos Paralímpicos, o que mantém viva a hipótese de apurar-se para a fase a eliminar do boccia.Pelo contrário, outros representantes portugueses terão uma tarefa difícil para se qualificar para os quartos-de-final. Na classe BC4, Carla Oliveira registou o segundo desaire na fase de grupos ao perder (2-10) contra Yuansen Zheng. No que diz respeito ao BC2, Nelson Fernandes saiu derrotado (2-5) perante o grego, Nadav Levi, enquanto Abílio Valente não conseguiu bater (2-7) Rastislav Kurilak. Nas provas da classe BC3, Avelino Andrade teve a primeira derrota (0-9) na fase de grupos diante do japonês, Kazuki Takahashi, ao passo que Ana Sofia Costa perdeu igualmente pelo mesmo resultado no confronto com Grigorios Plychronidis.A competição de boccia prossegue esta segunda-feira no Centro de Ginástica Ariake, com os encontros da última jornada da fase de grupos, nos quais serão conhecidos os elementos portugueses que seguem para os quartos-de-final do quadro.