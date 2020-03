José Lourenço: «Nova data dos Jogos permite ajustar a preparação»

O presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) considerou esta segunda-feira que a nova data para os Jogos Paralímpicos, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, "permite aos atletas fazerem o replaneamento da preparação".

"Esta nova data [24 de agosto a 5 de setembro] permite que agora a família do desporto colabore na contenção do vírus e depois façam o replaneamento dos calendários", disse José Lourenço à agência Lusa.





O líder do CPP considerou que as novas datas, anunciadas esta manhã para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio'2020, "demonstram um esforço por parte do comité organizador, e do Governo do Japão para encontrarem a data que permite ter mais tempo para a preparação".

José Lourenço relembrou que se mantêm as vagas já conquistas e as quotas por país que já estavam asseguradas para os Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, inicialmente agendados para decorrerem de 25 de agosto a 6 de setembro deste ano.

O presidente do CPP considerou que a data "permite que as federações de modalidade e os comités paralímpicos ajustem o seu trabalho em relação à preparação".

José Lourenço admitiu que o adiamento da competição por um ano "vai, naturalmente, ter influência nas verbas de preparação", mas considerou agora "importante é vencer a batalha contra a covid-19".