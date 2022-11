José Manuel Lourenço: «É preciso mudar o paradigma»

Em noite de festa, em que foram distinguidos os atletas que mais se destacaram em 2022 no desporto paralímpico, José Manuel Lourenço voltou a dizer que é urgente aparecerem mais praticantes. "Continua a ser preciso uma mudança de paradigma", começou por frisar o presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP): "O recrutamento continua a ser o maior desafio para o desporto paralímpico. É preciso criar estratégias, para atrair atletas ao desporto adaptado, estimular as pessoas a fazer desporto como um modo de melhoria da qualidade de vida no geral. Só assim pode haver mais atletas, cujos feitos inspirem outros".O líder do CPP reconheceu, no entanto, ser necessário haver condições. "É necessário continuar a desenvolver estratégias que passem pela criação de mais infraestruturas acessíveis, garantir transporte, horários que sejam adequados. E tudo começa na educação, na valorização do desporto paralímpico nas escolas. Porque incluir não é juntar. Precisamos de todos", disse.A propósito, Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão, lembrou que a "captação dos jovens para a prática desportiva mudou com a inclusão das crianças com deficiência nas escolas de ensino regular". A gala contou ainda com a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, considerando "histórica" a equiparação de apoios entre paralímpicos e olímpicos. A fechar, José Manuel Lourenço aproveitou para apresentar o projeto para a construção da nova sede do CPP, que espera estar pronta em três anos.