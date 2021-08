Judoca georgiano expulso dos Jogos Paralímpicos por fraturar costela a segurança

Zviad Gogochuri, judoca georgiano com deficiência visual que conquistou a medalha de ouro no Rio'2016, na categoria até 90kg, foi, esta segunda-feira, expulso dos Jogos Paralímpicos de Tóquio'2020 por agredir um segurança no hotel onde se encontrava a realizar quarentena, confirmou o Comité do mesmo país. De acordo com a agência 'Kyodo News', citada pelo jornal 'Marca', Gogochuri foi "preso, enquanto a organização do evento recolhe as suas credenciais".





O incidente terá ocorrido enquanto o georgiano e outros atletas desse mesmo país se juntaram para beber, e acabaram por ser advertidos pelo barulho que estavam a fazer. Gogochuri, que não gostou do aviso, terá empurrado o guarda, de cerca de 60 anos, causando-lhe uma fratura numa costela."Estamos muito dececionados por receber este aviso", confessou, em comunicado, o Comité Paralímpico da Geórgia.Recorde-se que os Jogos Paralímpicos terão lugar em Tóquio, entre 24 de agosto e 5 de setembro.