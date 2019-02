Leila Marques será chefe de missão aos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020

A ex-nadadora Leila Marques vai ser a chefe da missão portuguesa aos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, anunciou este sábado o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).Leila Marques, que se despediu da competição em Pequim2008, naqueles que foram os seus quartos Jogos Paralímpicos, foi presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD), entre 2009 e 2012.O nome da médica, de 37 anos, foi anunciado durante a reunião anual do Projeto Paralímpico, que decorreu na Escola Superior de Desporto de Rio Maior.A também vice-presidente do CPP disse estar "honrada" por assumir este cargo, garantindo ter como "objetivo primordial prestar aos atletas as melhores condições possíveis para competirem ao melhor nível".Para Leila Marques, "confiança e estabilidade" serão fatores essenciais para uns Jogos "extremamente competitivos".Leila Marques, que será a primeira mulher a chefiar a missão portuguesa nuns Jogos Paralímpicos, sucede a Rui Oliveira, que liderou a comitiva lusa noRio2016, competição na qual Portugal se apresentou com 37 atletas e conquistou quatro medalhas (duas no atletismo e duas no boccia).