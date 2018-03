Continuar a ler

"Aumenta a responsabilidade, aumenta o querer, a vontade lutar por mais e de levar o nosso país e nossa bandeira alem fronteiras e, de preferência, aos lugares do pódio", começou por dizer, prosseguindo: "Vou trabalhar para isso [conseguir nova medalha], fazer o que faço sempre, dar 100% de mim e melhorar os resultados pessoais".Para voltar a repetir a proeza de subir a um pódio olímpico, Luís Gonçalves pretende encarar da melhor forma possível todas as competições até viajar para o Japão."O meu objetivo pessoal passa por ultrapassar meta a meta. Já estou numa fase do auge das minhas capacidades e quero tentar segurá-las. Quero manter-me assim o mais tempo possível", concluiu.