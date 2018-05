Continuar a ler

José Manuel Lourenço, presidente do CPP, convidou a população madeirense "a experimentar as diversas modalidades, pois queremos trazer mais pessoas sem qualquer deficiência" e por outro lado, "uma pessoa com uma deficiência não tem de ser uma pessoa doente". Num momento triste, face ao falecimento de António Arnaut, relembrou: "Foi o grande responsável para que muitas pessoas com deficiência tenham qualidade de vida".A Câmara Municipal do Funchal é, a par com o Governo Regional, as entidades que têm grande responsabilidade da vinda do evento para a Região. O vereador da CMF, João Fernandes, mostrou-se agradecido pelo facto de o evento de realizar na Madeira, destacando "a importância do vice-presidente do CPP, Filipe Rebelo, que se empenhou em trazer o evento para a Madeira".Para além das atividades de experimentação gratuita de 22 modalidades, agendadas para esta sexta-feira, irão ainda decorrer mais dois dias com atividades complementares. Assim, hoje, no Pavilhão do CAB, das 14h30 às 18 horas, irá realizar-se uma acção de formação com o tema "Modalidades Paralímpicas", casos do atletismo, boccia, ténis de mesa e voleibol sentado. Amanhã, no Anfiteatro Colégio dos Jesuítas Universidade da Madeira, das 9h30 às 12 horas, irá decorrer um Colóquio sob o tema "Movimento Paralímpico". Destaque ainda para a presença de alguns convidados bem especiais na Madeira, casos de Hugo Passos (lutador de Luta Greco Romana), Luís Costa (Paraciclista) e de João Sanona (Paratenista).