A edição de hoje demarca o arranque de uma nova fase na parceria entre o nosso jornal e o Comité Paralímpico de Portugal. Assim, de dois em dois meses, publicaremos a revista do Comité, ajudando a promover a atividade dos muitos atletas envolvidos.é um parceiro de longa data do Comité e esta colaboração em torno da Revista Paralímpicos reforça ainda mais a parceria. Estamos certos que conseguiremos desta forma aumentar o alcance da revista e chegar a novos públicos, contribuindo para a divulgação do desporto paralímpico e surdolímpico em Portugal", referiu a este propósito José Manuel Lourenço, presidente do CPP.