Para lá de Luís Costa, em ação esteve também Flávio Pacheco, mas na prova de H4, com um 15.º posto, a 12.54 minutos do vencedor, o holandês Jetze Plat, que levou a melhor sobre Rafal Wilk e Vico Merklein.



O paraciclista português Luís Costa foi este sábado o quarto classificado na prova de fundo de classe H5 do Campeonato Mundial de ciclismo adaptado - com 68 quilómetros -, que decorre na cidade italiana de Maniago. O atleta português, que entrava com objetivo de lutar pelas medalhas, cruzou a linha de meta a apenas 3 segundos do bronze, que foi alcançado pelo holandês Mitch Valize, numa prova que foi ganha com grande autoridade pelo também holandês Tim de Vries, com uma vantagem de 1.26 minutos sobre o norte-americano Óscar Sánchez."O Luís cumpriu numa corrida muito atacada, sabendo correr com cabeça, resguardando-se ao longo da prova para procurar bater-se pelo pódio", explica o selecionador nacional, José Marques.

Autor: Fábio Lima