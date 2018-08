O português Telmo Pinão foi este domingo o oitavo colocado na prova de fundo da classe C2 do Mundial de Paraciclismo, disputada na cidade italiana de Maniago. Com 27 atletas em disputa, o português manteve-se na luta pelo triunfo até ao final dos 68 quilómetros, cedendo apenas no sprint, onde entraram 13 corredores. Levou a melhor o canadiano Tristen Chenove, superiorizando-se ao colombiano Alejandro Perea e ao australiano Darren Hicks."O Telmo fez uma excelente corrida, que vai permitir-lhe a integração na preparação para os Jogos Paralímpicos de 2020, cumprindo, assim, o objetivo que trazia para esta competição", afirma o selecionador nacional de paraciclismo, José Marques.

Autor: Fábio Lima