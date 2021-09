Pedro Proença congratula atletas paralímpicos portugueses

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, deixou este domingo uma mensagem aos atletas portugueses que participaram nos Jogos Paralímpicos 2020, em Tóquio.





"Muitos parabéns a todos os atletas que participaram em Tóquio nos Jogos Paralímpicos 2020, que chegaram hoje ao fim. Atletas que apesar de todas as adversidades, dão constantes provas de superação e mostras do Talento Português além fronteiras!", pode ler-se na mais recente publicação na página do Facebook de Pedro Proença.