O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPP) é o anfitrião da Missão Paralímpica, que realiza um estágio na Cidade do Futebol antes da partida para os Jogos Paralímpicos.

A Missão realizou ontem um pequeno almoço japonês com a presença de três atletas – Beatriz Oliveira (badminton), Daniel Videira (natação) e Norberto Mourão (canoagem) –, do presidente do Comité Paralímpico (CPP), José Manuel Lourenço, e de Fernando Gomes...à mesa havia peixe, arroz, chá, entre outras iguarias japonesas para comer às 9 da manhã.

Já ao final da tarde, José Manuel Lourenço deslocou-se a Belém para apresentar cumprimentos a Marcelo Rebelo de Sousa, sendo que hoje António Costa, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, deslocam-se à Cidade do Futebol para encontro de despedida à Missão, que parte amanhã para o Japão.