Portugal com 12 lugares garantidos a 200 dias dos Jogos Paralímpicos Paris'2024

A 200 dias do início dos Jogos Paralímpicos Paris2024, Portugal tem assegurada a presença de 12 atletas, de cinco modalidades, número que deverá aumentar nos próximos meses, com a realização de várias provas que garantem abertura de quota.

Portugal, que nos Jogos Tóquio'2020 esteve representado por 33 atletas, tem para já assegurada presença em Paris nas modalidades de atletismo (quatro), boccia (três), canoagem (dois), ciclismo (um) e natação (dois).

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), José Lourenço, admite que a comitiva em Paris "pode ser um pouco menor do que a que esteve em Tóquio", mas assume a ambição de conseguir um apuramento inédito no triatlo.

Sem querer quantificar objetivos em relação à conquista de medalhas nos Jogos Paris2024, que decorrem entre 28 de agosto e 08 de setembro, José Lourenço afirma que "todos vão estar empenhados em dar o seu melhor", referindo não ser "justo estar a falar sobre medalhas, é uma pressão que não é justa".

Todas as vagas asseguradas são não nominais e serão atribuídas aos atletas mediante critérios de seleção definidos por cada uma das federações de modalidade, em articulação com o CPP.

Nos Jogos Paris2024, Portugal somará a sua 12.ª participação no evento, no qual conseguiu um total de 94 medalhas (25 medalhas de ouro, 30 de prata e 39 de bronze).