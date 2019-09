Portugal com três finalistas no primeiro dia dos Mundiais de Natação WPS

Os Mundiais de natação paralímpica (WPS) só arrancaram esta segunda-feira, mas Portugal já teve três finalistas.





Daniel Videira foi sexto classificado na final de 400 metros livres S6 masculinos (5:18.61 minutos), tal como Susana Veiga nos 100 metros livres S9 femininos (1:05.08). Já Gino Caetano terminou em oitavo nos 100 metros livres S9 masculinos, com a marca de 57,63 segundos.Por outro lado, Ivo Rocha falhou por pouco a final dos 100 metros bruços SB5 ao terminar no nono lugar nas eliminatórias, com 1:44.63 minutos, enquanto David Grachat foi 18º nos 100 metros livres S9, com 58,93 segundos.