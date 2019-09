Portugal conquista medalha de prata na final do Europeu por equipas de boccia

A seleção portuguesa de boccia terminou este domingo no segundo lugar a competição por equipas BC1/BC2 do Europeu da modalidade paralímpica, conquistando um total de três medalhas em Sevilha.Portugal perdeu hoje frente à Rússia, por 3-0, na final por equipas, numa competição em que tinha arrecadado a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio2016, por Abílio Valente, António Marques, Cristina Gonçalves e Fernando Ferreira.Em pares BC4, Portugal vingou-se da Rússia e venceu por 3-2 no embate pela medalha de bronze.O quadro de medalhas conquistada por Portugal em Sevilha ficou completo com o ouro arrecadado por Abílio Valente, na quinta-feira, na competição individual BC2.