Portugal estreia-se no ciclismo de pista no segundo dia de competição

Portugal estreia-se em competições paralímpicas de ciclismo de pista, na quinta-feira, com Telmo Pinão a participar nas eliminatórias da prova de perseguição individual 3.000 metros da categoria C2, dos Jogos Tóquio'2020.

No segundo dia de competição, Telmo Pinão, que também vai disputar as provas de ciclismo de estrada, vai disputar a qualificação na pista do Velódromo de Izu, às 11:22 locais (03:22 de Lisboa), para chegar à final, agendada para as 15:27 locais (07:27 de Lisboa).

No Centro Aquático de Tóquio, Marco Meneses e Diogo Cancela, ambos estreantes em Jogos Paralímpicos, nadam as eliminatórias dos 400 metros livres S11 (deficiência visual) e 100 metros bruços SB8 (deficiência motora), respetivamente.

Caso se qualifiquem, os dois nadadores, que se estreiam em competições paralímpicas, avançam para as finais, também marcadas para quinta-feira.

Portugal está representado nos Jogos Tóquio'2020, que decorrem até 5 de setembro, por 33 atletas de oito modalidades.

- Quinta-feira, 26 de agosto:

HORA LOCAL (Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA/CLASSE

10:03 (02:03) Marco Meneses Natação/400 livres/S11 (eliminatória)

10:53 (02:53) Diogo Cancela Natação/100 bruços/SB8 (eliminatória)

11:22 (03:22) Telmo Pinão Ciclismo/C2/Perseguição (eliminatória)

15:27 (07:27) Telmo Pinão Ciclismo/C2/Perseguição (final) a)

18:11 (10:11) Marco Meneses Natação/400 livres/S11 (final) a)

19:33 (11:33) Diogo Cancela Natação/100 bruços/SB8 (final) a)

a) caso se qualifique.