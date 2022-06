Portugal fecha com dois recordes nacionais o quarto dia do Mundial de natação adaptada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal fechou esta quarta-feira com dois recordes nacionais, conseguidos pelos nadadores paralímpicos Susana Veiga e Ivo Rocha, o quarto dia dos Mundiais de natação adaptada, que decorrem até sábado, no Funchal.

Ivo Rocha foi quarto na final dos 200 metros estilos SM5, e voltou a bater o recorde nacional, fixando-o em 3.18,24 minutos depois de já o ter feito nas eliminatórias da manhã, em que obteve a marca de 3.19,52. O nadador de Santa Maria da Feira, que já era recordista nacional, com a marca de 3.23,19, terminou a final a 28,38 segundos do novo campeão mundial, o espanhol Antoni Ponce.

Na final dos 100 metros livres S9, prova na qual foi medalha de prata nos Europeus2021, Susana Veiga foi quinta classificada com a marca de 1.04,19 minutos, melhorando o recorde nacional (01.04,33) que já lhe pertencia.

Susana Veiga, que é campeã europeia dos 50 metros livres S9, terminou a final a 1,15 segundos da nova campeã mundial, a brasileira Mariana Ribeiro, que cronometrou 1.03,04 segundos.

Daniel Videira foi sexto classificado na final dos 400 metros livres S6, com a marca de 5.38,34, a 41,12 segundos do vencedor, o italiano Antonio Fantin, que nadou em 4.57,72, e que já conquistou na Madeira duas medalhas de ouro e duas de bronze

Na quinta-feira, estarão em competição nas eliminatórias da manhã, em busca de lugares nas finais, quatro nadadores, todos em provas de estilo livre: Susana Veiga, nos 400 S9; Diogo Cancela, nos 50 S8; Marco Meneses, nos 100 S11; e Daniel Videira, nos 50 S6.

Após quatro dias de competição, a Itália lidera o quadro de medalhas, com um total de 37 medalhas (16 de ouro, 11 de prata e 10 de bronze), seguida dos Estados Unidos, que somam 20 (14 de ouro, três de prata e três de bronze), e do Brasil, que segue com 35 pódios (11 de ouro, oito de prata e 16 de bronze).

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.

Os Mundiais de natação adaptada, que são a primeira grande competição internacional do ciclo paralímpico Paris2024, decorrem até sábado no Funchal e juntam mais de 600 atletas, de 70 países, entre os quais 10 portugueses.