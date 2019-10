Português proposto para língua de trabalho do Comité Paralímpico Internacional

O português vai ser proposto como língua de trabalho do Comité Paralímpico Internacional, foi esta quinta-feira anunciado, numa medida que será votada na assembleia geral do organismo, no sábado e domingo, na cidade alemã de Bona.A proposta foi submetida pelo Comité Paralímpico de Portugal e conta com o apoio de outros sete comités, de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique e Timor-Leste.Segundo o presidente do organismo português, José Manuel Lourenço, citado em comunicado, esta é uma proposta que pretende "o desenvolvimento e a afirmação da língua portuguesa no mundo", potenciando também "mais inclusão social pelo desporto".Já o presidente do comité brasileiro, Mizael Conrado, vê este como um momento de justiça, pela "enorme representatividade que os países de língua portuguesa têm no movimento paralímpico internacional".