O Comité Paralímpico de Portugal comunicou que a primeira edição do Dia Paralímpico Jovem será realizada a 7 de outubro, no Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras. O evento, destinado a jovens com deficiências elegíveis para o desporto paralímpico e surdolímpico, irá disponibilizar mais de uma dezena de modalidades para experimentação gratuita com a finalidade de introduzir os mesmos à prática desportiva, captando assim possíveis novos talentos.O Dia Paralímpico Jovem apresenta-se como "um evento de âmbito nacional que pretende mobilizar jovens de todo o país para a experimentação desportiva no Jamor" e contará com o "envolvimento de Câmaras Municipais e outras instituições".A iniciativa deriva do conceito original ‘Dia Paralímpico’ promovido pelo Comité Paralímpico de Portugal desde 2012, que permitiu em edições anteriores a experimentação de modalidades paralímpicas e surdolímpicas a milhares de pessoas por todo o país.Todas as atividades serão acompanhadas por atletas que estarão disponíveis para trocar impressões com os participantes.