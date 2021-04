Primeira fase da vacinação da Missão paralímpica decorre até quinta-feira

A primeira fase de vacinação contra a covid-19 da Missão portuguesa aos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020 decorre nesta quarta e quinta-feira, disse à agência Lusa o presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

De acordo com José Lourenço, os elementos da Missão estão a ser vacinados nos hospitais das Forças Armadas, em Lisboa e no Porto, envolvendo entre 60 a 80 pessoas - alguns elementos já tinham sido vacinados. A única exceção é a da seleção de boccia, que vai ser vacinada em 30 de abril, no decorrer de um estágio que está a realizar.

O presidente do CPP já tinha adiantado à Lusa que o processo de vacinação estava a ser articulado com a 'task force' das autoridades de saúde.

De acordo com o presidente do CPP, o processo de vacinação vai abranger atletas, treinadores, guias, assistentes de competição e direção da missão.

Os Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, adiados um ano devido à pandemia de covid-19, vão realizar-se entre 24 de agosto e 5 de setembro, sucedendo aos Olímpicos, que decorrerão entre 23 de julho a 8 de agosto.