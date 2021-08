Recordista mundial Miguel Monteiro na estreia lusa no atletismo

O português Miguel Monteiro, campeão europeu e recordista mundial, entra este sábado em competição nos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, ao disputar a final do lançamento do peso F40, para a qual parte com a melhor marca.

Miguel Monteiro, atleta de baixa estatura, é o único dos oito que vão disputar final, com uma marca acima dos 11 metros. A prova está agendada para as 10:57 locais (02:57 de Lisboa).

O atleta de Mangualde, que foi quinto classificado nos Jogos Rio'2016, chega a Tóquio com a marca de 11,01, que é recorde mundial e foi alcançada em fevereiro.

No domingo, quinto dia de competições, Portugal estará também a disputar os torneios individuais de boccia, com oito atletas envolvidos no segundo dia de provas da modalidade.

Com uma representação de 33 atletas, que competem em oito modalidades, Portugal soma, ao terceiro dia, cinco diplomas, todos conseguidos na natação e no ciclismo.

- Domingo, 29 de agosto:

HORA LOCAL (Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA/CLASSE

10:57 (02:57) Miguel Monteiro Atletismo/Peso/F40 (final)

09:30 (01:30) Carla Oliveira Boccia/BC4/Ind (fase grupos)

13:20 (05:20) Abílio Valente Boccia/BC2/Ind (fase grupos)

13:20 (05:20) Nélson Fernandes Boccia/BC2/Ind (fase grupos)

17:10 (09:10) André Ramos Boccia/BC1/Ind (fase grupos)

18:25 (10:25) Ana Sofia Costa Boccia/BC3/Ind (fase grupos)

18:25 (10:25) Avelino Andrade Boccia/BC3/Ind (fase grupos)

18:25 (10:25) José Macedo Boccia/BC3/Ind (fase grupos)

19:50 (11:50) Cristina Gonçalves Boccia/BC2/Ind (fase grupos)