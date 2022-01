Sandro Araújo: «A prática desportiva é essencial para todos»

Sandro D. Araújo, vice-presidente do Comité Paralímpico de Portugal, não tem dúvidas da importância desta iniciativa especial que visa dar mais visibilidade à causa paralímpica. Na sua opinião, é fundamental continuar a apostar na prática desportiva, tendo em vista o bem-estar de todos.

"O que se pretende com esta campanha em 2022 é desafiar as pessoas com deficiência e os seus familiares e amigos a virem para a rua e experimentarem o desporto. A prática desportiva é essencial para o bem-estar de todos e incentivarmos o aparecimento de novos valores no desporto paralímpico é também uma forma de contribuirmos para a renovação do contingente de atletas para os próximos anos", explicou Sandro Araújo, antevendo o futuro.

"Para o ciclo Paris’2024, pretendemos ir mais longe na afirmação do desporto paralímpico em Portugal. A campanha SuperAção marca o início deste percurso, com a apresentação ao grande público de atletas que marcaram presença nos últimos Jogos, como exemplos maiores de dedicação, e motivo de inspiração e orgulho para os portugueses", acrescentou.

"Seguir-se-á uma segunda etapa, alargando a base de apoio popular aos Paralímpicos Portugal, sensibilizando e mobilizando a comunidade, envolvendo clubes e associações, que tanto têm feito em prol desta dimensão desportiva, com muito sacrifício e generosidade, nas condições particularmente difíceis que a pandemia tem imposto, e que esperamos ultrapassar em breve. Este percurso culminará em Paris, na terceira e última etapa, celebrando a vida e a participação dos melhores desportistas de Portugal no maior evento multidesportivo global, para todos e para todas. Podes fazer a diferença, fazendo parte deste glorioso percurso. Escolhe a tua SuperAção!"



A super divulgação da campanha em território nacional



É natural que a campanha SuperAção só ganhe sentido com uma super divulgação a nível nacional. Com o valioso contributo da Initiative, parceiro pro-bono do Comité Paralímpico de Portugal, a campanha foi para a rua em janeiro de 2022 com divulgação física em mais de 30 municípios de todo o país. Os posters individuais dos oito atletas e a imagem de grupo estão visíveis para quem passa de carro, desloca-se pela cidade, vai ao cinema ou faz compras num centro comercial.



As redes sociais integram a estratégia de divulgação da campanha com o propósito de alcançar públicos mais jovens. Também os media tradicionais desempenham um papel ativo neste contexto através da presença dos atletas em programas de rádio e televisão para contarem as suas histórias e difundirem os propósitos desta SuperAção.



"A Initiative abraça esta causa, enquanto parceiro, com enorme orgulho desde 2007. É com muito gosto e dedicação que colocamos a nossa experiência ao serviço desta parceria de forma a ajudar a atingir os melhores resultados possíveis para incentivar a mobilização de pessoas com deficiência a aderirem à prática desportiva que tanto bem nos faz, física e mentalmente. Esta campanha SuperAção levou-nos a desafiar muitos outros media partners que colaboraram e aceitaram apoiar a causa pró-bono. Um enorme obrigado a todos eles que permitiram dar uma maior visibilidade a esta causa tão nobre e cada vez mais precisa", destaca Rui Freire, Managing Director da Initiative.