Sandro Baessa consegue terceiro bronze luso nos Mundiais de atletismo paralímpico

O atleta Sandro Baessa conseguiu esta segunda-feira a medalha de bronze na prova de 1.500 metros T20 (deficiência intelectual), nos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorrem em Paris, assegurando a terceira vaga para Portugal nos Jogos Paralímpicos de 2024.

No estádio Charléty, em Paris, Sandro Baessa concluiu com o tempo de 3.54,04 minutos, ficando atrás do britânico Bem Sandilands (3.52,42) e do norte-americano Michael Branningan (3.53,50), medalhas de ouro e prata, respetivamente.

"Para mim o quarto lugar já era como o primeiro, o terceiro é o jackpot. Abri quota para os Jogos Paralímpicos Paris'2024, estou muito feliz, agora é trabalhar ainda mais para poder alcançar mais objetivos como este", afirmou Sandro Baessa, em declarações ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Ainda hoje, último dia de competição, Carolina Duarte participa na final dos 400 metros T13 (deficiência visual).

O bronze de Sandro Baessa junta-se aos conquistados por Carina Paim nos 400 metros T20, Miguel Monteiro no lançamento do peso F40 (deficiência motora).

Os três pódios garantiram a abertura de três quotas para Portugal na modalidade de atletismo para os Jogos Paralímpicos Paris'2024.

Os Mundiais de atletismo paralímpico, competição na qual Portugal está representado por 10 atletas, são a primeira prova de qualificação para os Jogos Paralímpicos, garantindo aos quatro primeiros classificados de cada prova a abertura de quotas não-nominais para o respetivo país.