Sandro Baessa é vice-campeão mundial de atletismo

Sandro Baessa tornou-se vice-campeão do mundo nos World Para Athletics, a decorrer no Dubai, na prova dos 1500 metros na categoria T20. O atleta alcançou a marca de 3:57.84 minutos e permitiu a Portugal, garantindo a terceira quota nesta competição para Portugal nos Jogos Paralímpicos de 2020.





Na manhã desta quinta-feira, Érica Gomes já tinha conseguido abrir uma quota ao terminar a final do salto em comprimento T20 no quarto lugar, com a marca de 5,46 metros. Há uma semana, Carolina Duarte abriu a primeira quota com a medalha de prata nos 400 metros T13. A estas três quotas, Portugal já tinha juntado outra também no atletismo, além de dez vagas asseguradas no boccia, uma na Paracanoagem e uma no Paraciclismo.Ainda esta quinta-feira, Miguel Monteiro foi quinto no lançamento do peso F40, enquanto Ana Filipe e Cláudia Santos foram sétima e 12ª, respetivamente, no Salto em Comprimento T20. Já Maria Odete Fiúza e Inês Fernandes ficaram no décimo lugar, nos 1500 metros T11 e no Lançamento do Peso F20, respetivamente. Por fim, Carina Paim vai estar na final dos 400 metros T20 depois de ter obtido o segundo melhor tempo (59.08 segundos) das eliminatórias.