Sandro Baessa termina em 7º na final de 400 metros T20

Em estreia nos Jogos Paralímpicos, Sandro Baessa alcançou o 7º lugar na final da competição dos 400 metros T20 (deficiência intelectual). O atleta, de 22 anos, completou a prova em 48,79 segundos, fixando assim um novo recorde nacional na categoria.





O corredor natural do Porto chegou aos Jogos Paralímpicos com a marca de 49,60 e tinha como um dos objetivos superar o máximo nacional nos 400m T20 (49,49), que pertencia ao ex-atleta, Gracelino Barbosa.De resto, a final disputada esta terça-feira no Estádio Olímpico de Tóquio acabou por ser conquistada pelo francês, Charles-Antoine Kouakou, que efetuou o percurso em 47,63 segundos. O venezuelano Bolivar Rodríguez (47,71) e Columba Blango (47,81), da Grã-Bretanha, completaram o pódio dos 400m T20.No que diz respeito a Sandro Baessa, o atleta português irá ainda disputar mais uma prova nestes Jogos Paralímpicos, tendo agendada para sexta-feira a presença nas eliminatórias dos 1500 metros T20.