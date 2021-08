Sobreviveu ao suicídio familiar à bomba, perdeu as pernas e agora compete nos Paralímpicos

Haven Shepherd tinha apenas 14 meses quando os seus pais biológicos decidiram terminar com a própria vida e a da filha, no Vietnam. Num abraço coletivo, amarraram uma bomba ao corpo e fizeram-se explodir, com a filha nos braços. Morreram ambos, mas a pequena sobreviveu por milagre, depois de lhe terem amputado ambas as pernas abaixo do joelho.





Hoje, 17 anos depois, e após ter sido adotada por uma família norte-americana, Haven compete nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Numa entrevista à revista 'People' contou que não guarda rancor dos pais biológicos. "É uma vida que nunca vivi e não a recordo. Só perdi as pernas, podia ter perdido a vida", contou a nadadora, que no Japão vai competir nos 100 metros costas SB7 e nos 200 estilos SB8, em representação dos Estados Unidos.Seis meses depois de ter perdido as pernas, a pequena Haven foi adotada por Shelly e Rob Shepherd. "Estou-lhes muito agradecida por me terem salvado. Os meus pais deram-me o mundo", admite, contando depois que vive numa família onde tem quatro irmãs e dois irmãos. "Sempre brinquei com os meus irmãos dizendo que sou a menina milagre e a favorita do papá e da mamã."A nadadora de 18 anos mostra que é uma pessoa otimista. "Há que ver o lado positivo da vida: sei que passei por circunstâncias muito más, mas saí e tive uma segunda oportunidade. Aceitei que sou única e isso marcou uma diferença na minha vida. Aceita as coisas que não podes mudar e muda as que podes", explicou.