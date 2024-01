Telmo Pinão em 7.º na prova de fundo da Taça do Mundo de paraciclismo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O paraciclista Telmo Pinão foi esta terça-feira 7.º classificado na prova de fundo de C2 na primeira ronda da Taça do Mundo de 2024, em Adelaide, na Austrália.

O luso completou os 54,6 quilómetros da prova com o tempo de 01:32.13 horas, terminando a 07.20 minutos do melhor registo, que pertenceu ao australiano Darren Hicks, com o japonês Shota Kawamoto em segundo e o espanhol Luis Javier Arcega em terceiro.

"O sétimo lugar do Telmo foi um bom resultado. Tínhamos o objetivo de conseguir um resultado um pouco melhor, mas não foi possível e o importante foi termos amealhado pontos importantes para a segunda vaga", explicou o selecionador José Marques, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Portugal volta a entrar em prova na quarta-feira, com as provas de fundo das categorias H4 e H5, nas quais será representado por Flávio Pacheco e Luís Costa, respetivamente.

A Taça do Mundo de 2024 de paraciclismo conta com outras duas rondas, que se vão disputar na Europa, em maio, em locais ainda a designar, e dá pontos para o apuramento paralímpico.