Chama olímpica de Paris'2024 vai começar percurso francês em Marselha

A cidade de Marselha vai acolher o início do percurso da chama olímpica em França, antes dos Jogos Olímpicos Paris'2024, que se realizam de 26 de julho a 11 de agosto, anunciaram esta sexta-feira os organizadores.

"Foi uma escolha natural e evidente", disse o presidente do Comité Organizador, Tony Estanguet, que referiu que Marselha é uma cidade "apaixonada pelo desporto, calorosa, popular e multicultural".

O responsável relembrou ainda que Marselha foi fundada por uma colónia grega, denominada de Massalia, em 600 a.C.

Além do início do percurso da chama olímpica, Marselha vai ainda receber as provas de vela e 10 encontros dos torneios feminino e masculino de futebol, no estádio Vélodrome.

Segundo Tony Estanguet, o percurso completo da chama, desde Marselha, na primavera de 2024, até Paris, deverá ser conhecido em maio deste ano.

A chama vai chegar a Marselha a bordo do Bélem, um dos mais antigos navios de três mastros da Europa que se manteve sempre em navegação, depois de 10 dias na Grécia, onde, como é tradicional, a chama será acendida numa cerimónia em Olímpia.

"Depois de ser recebido na costa francesa por uma frota de batedores, o Bélem vai atracar, dando início a uma grande festa popular no cais da cidade", acrescentou Estanguet.