Paris'2024: Organizadores acreditam nuns grandes Jogos Olímpicos

O presidente do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos Paris'2024, Tony Estanguet, assegurou esta terça feira que a França está preparada para realizar um grande evento, dizendo compreender a desilusão com a falta de bilhetes.

Considerando que organizar uns Jogos "é um verdadeiro desafio, é complexo", Estanguet diz que o seu objetivo "é garantir que cada um dos intervenientes possa convergir para o sucesso de Paris2024".

"Devemos receber os comentários de todos, encontrar compromissos para levar este belo barco, que é Paris2024, para a frente. Estou convencido que a França tem todos os recursos para organizar uns grandes Jogos", referiu, em entrevista à AFP.

A 500 dias do arranque de Paris'2024, Estanguet garante que "todos os ingredientes estão no lugar para a magia dos Jogos possa acontecer", pois os atletas estão a começar as qualificações e a construção das infraestruturas está a avançar.

A primeira fase da venda de bilhetes foi um sucesso, com mais de três milhões de bilhetes vendidos em menos de três semanas, embora tenham existido algumas queixas com a falta de oferta de ingressos.

"Nós sabemos que a procura é tal que não poderá ser alcançada com a oferta. Há muito mais interessados do que bilhetes disponíveis, mesmo que tenhamos 13 milhões de bilhetes [em conjunto com Jogos Paralímpicos]. Ainda há oportunidades, com a segunda fase de venda, que começa amanhã [quarta-feira]", referiu.

Sabendo que não haverá bilhetes para todos, Estanguet espera que a segunda fase continue a "gerar deceções e frustrações", pois significaria que continuaria a existir uma grande procura.